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В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать культурные учреждения

В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать массовые мероприятия из-за коронавируса

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение подростками культурных учреждений. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале администрации города.

Так, несовершеннолетние в период с 28 января по 13 февраля не смогут посещать места культурного досуга и спортивные мероприятия. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

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«Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов», — говорится в сообщении.

24 января Беглов анонсировал ужесточение санитарных ограничений из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Губернатор отметил, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге серьезно осложнилась, ввиду чего город переходит в мобилизационный режим.

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Никита Абрамов
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