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Лукашенко рассказал о раздраженном успехами Белоруссии Западе

Президент Белоруссии Лукашенко: наши успехи провоцируют Запад на неадекватные действия

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Неадекватные действия» Запада в отношении Минска вызваны раздражением из-за успехов Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко рассказал во время совещания с сотрудниками Национальной академии наук, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, успехи Белоруссии «всегда раздражали и провоцировали» западные страны на «неадекватные действия» в адрес Минска. При этом Лукашенко подчеркнул, что, даже несмотря на санкции, республике многого удалось достичь.

«Нами много сделано по импортозамещению и развитию экспорта. Хотя 20 лет назад не все понимали и поддерживали мои подходы. И если бы мы тогда не спохватились, что сегодня делали бы с так называемыми санкциями?» — заявил белорусский президент.

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Глава государства также отметил, что сейчас ситуация осложняется «пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетанием военной истерии на белорусских границах».

Ранее Лукашенко посетовал на угрозы и «менторский тон» государственного департамента США в адрес Минска. Он добавил, что если Запад захочет поставить Белоруссию «на грань пропасти», то власти республики будут на это отвечать.

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Алевтина Запольская
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