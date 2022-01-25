Лукашенко рассказал о раздраженном успехами Белоруссии Западе

«Неадекватные действия» Запада в отношении Минска вызваны раздражением из-за успехов Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко рассказал во время совещания с сотрудниками Национальной академии наук, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, успехи Белоруссии «всегда раздражали и провоцировали» западные страны на «неадекватные действия» в адрес Минска. При этом Лукашенко подчеркнул, что, даже несмотря на санкции, республике многого удалось достичь.

«Нами много сделано по импортозамещению и развитию экспорта. Хотя 20 лет назад не все понимали и поддерживали мои подходы. И если бы мы тогда не спохватились, что сегодня делали бы с так называемыми санкциями?» — заявил белорусский президент.

Глава государства также отметил, что сейчас ситуация осложняется «пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетанием военной истерии на белорусских границах».

Ранее Лукашенко посетовал на угрозы и «менторский тон» государственного департамента США в адрес Минска. Он добавил, что если Запад захочет поставить Белоруссию «на грань пропасти», то власти республики будут на это отвечать.