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Зеленский созвонился с президентом Азербайджана

Президент Украины Зеленский провел переговоры с лидером Азербайджана Алиевым
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Во время проведенных телефонных переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития конкретных проектов украинско-азербайджанского сотрудничества.

Отмечается также, что Алиев поздравил Зеленского с днем рождения. Украинский президент, в свою очередь, поблагодарил азербайджанского лидера за высказанную «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

14 января в Киеве прошли закрытые переговоры между Зеленским и Алиевым. Во время встречи главы государств, в частности, обсудили создание транспортного коридора в обход России, который соединит европейские страны с Азербайджаном через Молдавию, Украину и Грузию.

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Георгий Нестеров
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