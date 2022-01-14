Зеленский провел закрытые переговоры с Алиевым

В Киеве прошли переговоры между лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Украины Владимиром Зеленским. Личная встреча президентов проходила в закрытом режиме, а заявление для прессы президенты республик сделали по ее итогам, передали в офисе Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в нашей стране с рабочим визитом. После ее завершения состоятся украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе», — говорится в заявлении.

Согласно сообщению, по итогам переговоров Баку и Киев планируют подписать двусторонние соглашения. Факт встречи подтвердили представители президента Азербайджана. В ходе личной встречи президенты сделали совместное фото, добавили в пресс-службе Алиева.

Президенты подняли вопрос о создании транспортного коридора в обход России. Предполагаемый коридор должен соединить европейские страны с Азербайджаном через Молдавию, Украину и Грузию, сообщили главы государств по итогам общения.

Переговоры Алиева и Зеленского проходят на фоне обострения в Донбассе. По сообщениям из самопровозглашенной Луганской народной республики, в ходе столкновений погиб один ополченец и один военнослужащий вооруженных сил Украины.