Объяснена причина любви молодежи к трендам из 2000-х

Модные эксперты объяснили причину массовой любви молодежи к трендам из прошлого. На эту тему они высказались в интервью «Ленте.ру».

Известно, что представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) стали возвращать в моду различные атрибуты стиля, которые были особенно актуальны в 2000-х годах. По мнению кандидата искусствоведения Ларисы Смирновой, люди стремятся к ярким образам из-за бушующей по всему миру пандемии коронавируса.

Так, например, дизайнер Арут Арустамян отмечает, что вновь стали популярными топы-бабочки, летящие платья, микросумки, а также другие одежда и аксессуары из «нулевых». «Если говорить о возможности ренессанса стиля 2000-х, то это уже не возможность, а реальность. Вернулись из небытия популярные тогда бренды — например, Blumarine. (...) Сумки делаются уже не аксессуаром, а украшением — как, например, у Jacquemus», — высказался специалист.

Помимо этого, молодые люди все чаще публикуют фотографии со складными телефонами вместо современных гаджетов, например IPhone. По мнению звездного стилиста Алексиса Кнокса, молодежь приобретает старомодные телефоны, чтобы показать свою непричастность к массовому потреблению, для которого характерны высокие технологии.

В октябре 2021 года специалисты объяснили причину массовой тяги к трендам из 2000-х годов. Основательница PR-компании WIZZ & CO Визз Селви и стилист Рич Симмонс сошлись во мнении, что мода нулевых вернулась благодаря платформе TikTok. «Тенденции из прошлого быстрее адаптируются у современного общества во многом благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам», — подчеркнули они.