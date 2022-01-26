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В Совете Федерации ответили на слова Байдена о возможных санкциях против Путина

Сенатор Джабаров: ответом на ограничения против Путина могут быть более жесткие санкции

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что слова президента США Джо Байдена о введении санкций против главы российского государства Владимира Путина ошибочны. Об этом пишет RT.

Сенатор напомнил, что американский лидер неоднократно ошибался в ответах на вопросы. «Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку. После чего он, кстати, извинился на встрече, назначенной в Женеве», — отметил Джабаров.

Кроме того, сенатор уточнил, что если это не ошибка и Байден попытается ввести санкции в отношении Путина, то «он в ответ получит еще более жесткие санкции».

Ранее президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций против Владимира Путина в случае вторжения РФ на Украину. Он также подчеркнул, что эскалация вокруг Украины может изменить мир, однако рассуждать о вероятности эскалации — это «как гадать на чайных листах».

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Юлия Ямпольская
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