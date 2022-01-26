Назван единственный разбогатевший миллиардер после обвала американского рынка

Американский инвестор Уоррен Баффет оказался единственным из десятки богатейших людей мира, чье состояние выросло после обвала американского рынка. Его имя называет Bloomberg. Судя по данным Billionaires Index, капитал миллиардера вырос на 2,56 миллиарда долларов — до 112 миллиардов.

С начала года индекс S&P500, который включает акции 500 крупнейших американских компаний из различных секторов экономики, потерял уже 8,6 процента. А общее состояние богатейших людей планеты сократилось на 155 миллиардов долларов. Основатель Tesla Илон Макс, который возглавляет список, потерял 32,9 миллиарда долларов, а основатель Amazon Джефф Безос — 27,4 миллиарда.

Ранее Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за роста напряженности вокруг Украины. С самыми крупными потерями в относительном выражении столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов — его состояние уменьшилось за месяц почти на 50 процентов. Больше четверти капитала (26 процентов) потерял основатель «Яндекса» Аркадий Волож, а пятой части (21 процент) состояния лишился основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков.