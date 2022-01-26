США допустили введение новых правил прохода и навигации в Черном море

Администрация президента США Джо Байдена допустила идею введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, администрация лидера Соединенных Штатов в ходе составления ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности в том числе обсуждали с союзниками возможность разрешить инспекцию своих ракетных комплексов в Польше и Румынии. Другая идея, которая обсуждалась в Вашингтоне, заключается в введении новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс стягивает свои силы на восточном фланге для того, чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». «Мы повышаем готовность наших сил, мы увеличим свое присутствие, в том числе в районах Балтийского и Черного морей. Туда будет направлено больше кораблей и военных самолетов», — сказал он.