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Бородина рассказала о напавшем на нее с ножом мужчине

Ксения Бородина: когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня напали с ножом возле дома

Фото: @borodylia / Instagram

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как неизвестный мужчина напал на нее, приставив нож к горлу. Знаменитость поделилась воспоминаниями, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-сторис.

Один из поклонников поинтересовался у Бородиной, нравятся ли ей шапки-балаклавы, на что звезда ответила: «у меня с ними отвратительные ассоциации. Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома, и парень был в этой шапке, с ножом, который он мне приставил к горлу».

Бородиной сразу же начали поступать вопросы фолловеров о поимке преступника и о том, удалось ли ей справиться с перенесенным стрессом.

«Пережила это, нет, его не нашли. А у нас разве находят? Сейчас, правда, камеры есть, в этом плане проще. Долго не могла прийти в себя, все время боялась людей, кто за спиной идет, все время оборачивалась. Еще был случай в Америке, когда бомж меня напугал со спины, была истерика…» — вспомнила Бородина.

Ранее Бородина попала в больницу после посещения театральной постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел, в результате она почувствовала боли в груди. По словам ведущей, она посетила МХАТ вместе с подругой, пригласившей ее на спектакль Ренаты Литвиновой. Неожиданно для всех в конце первого акта раздался выстрел. Оказалось, что это было по сценарию постановки. Через 15 минут после этого у Бородиной начались боли в груди. «Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало», — пожаловалась она.

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Марина Совина
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