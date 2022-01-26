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В Москве уроженца Чечни задержали за убийство из-за просьбы «быть потише»

Уроженец Чечни задержан в Москве за убийство мужчины, сделавшего ему замечание

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Уроженца Чеченской Республики задержали в Москве по подозрению в убийстве за просьбу не шуметь. Об этом в среду, 26 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, это произошло 25 января в районе Чертаново. 31-летний россиянин приехал к знакомой в гости в коммунальную квартиру. Мужчина вел себя шумно.

В соседней комнате проживала семейная пара. Около четырех часов ночи сосед отчитал гостя и попросил уроженца Чечни «быть потише». После этого вспыхнул конфликт и завязалась драка. У гостя при себе оказался нож, которым он и воспользовался.

Пострадавший мужчина попал в больницу с десятком ножевых ранений. Он умер на операционном столе. Уроженца Чечни задержали. Ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее также стало известно, что в Иркутской области арестован трижды судимый 22-летний российский уголовник, подозреваемый в убийстве пенсионера. Преступник убил хозяина дома, после чего связал женщину скотчем и обчистил помещение.

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Леонид Микуляк
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В Москве уроженца Чечни задержали за убийство из-за просьбы «быть потише»
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