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Пришедшие на обследование в клинику россияне скончались из-за отравления барием

«112»: в клинике в Петербурге два человека скончались из-за отравления барием

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В клинике в Петербурге два человека скончались из-за отравления барием. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По сведениям издания, 60-летний и 42-летний пациенты пришли на обычное обследование желудка. Предполагается, что кто-то из медицинского персонала перепутал сульфат бария (контрастное вещество, которое используется для рентгеноскопии) с другим препаратом.

Россияне скончались еще до рентгена кишечника. Кроме того, еще два человека в тяжелом состоянии госпитализированы.

Ранее житель Вологодской области не получил талоны на прием к врачам для своих детей и избил одного из медиков. Уточнялось, что россиянин пришел в седьмую поликлинику и попытался взять талоны к специалистам узкого профиля для своих детей. В регистратуре мужчине рекомендовали сначала пойти на прием к участковому педиатру. Отец остался недоволен правилами в больнице и тем, что не попал к нужным специалистам. Тогда регистратор направила его к руководству поликлиники.

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Анна Щербакова
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Пришедшие на обследование в клинику россияне скончались из-за отравления барием
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