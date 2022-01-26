Оценены последствия слов Байдена о допустимости санкций против Путина

Заявление президента США Джо Байдена о допустимости санкций против российского президента Владимира Путина навряд ли отразится на переговорах двух стран по гарантиям безопасности. Так последствия слов американского лидера оценил руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН, эксперт клуба «Валдай» Павел Шариков в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что журналисты, очевидно, застали Байдена врасплох своим вопросом, но ничего удивительного в сказанном им нет: эта мысль так или иначе витала в воздухе, ведь подобные инициативы обсуждаются в Белом доме и Конгрессе. Более того, подобные идеи не новы и озвучивались и до последнего витка напряженности, правда «совсем отвязными» конгрессменами, а не лично президентом США.

Сейчас идет эскалация, и Путин воспринимается как основной источник агрессии, потому что понятно, что он главнокомандующий и если какие-то вооруженные столкновения произойдут, то они произойдут не случайно, а по его приказу

Политолог отметил, что в последнее время наблюдается сильная агрессия со стороны России и США, обе страны обмениваются колкостями в информационном поле. «Но с другой стороны, даже еще месяц-два назад такого рода острую риторику представить себе было нельзя», — подчеркнул он.

Ранее Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина в случае вторжения России на Украину. Американский президент также подчеркнул, что эскалация вокруг Украины может изменить мир, однако рассуждать о вероятности эскалации — это «как гадать на чайных листах».

