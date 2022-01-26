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Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом

Фото: Евгений Биятов / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и был вынужден уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

По данным ведомства, глава кабмина получил положительный тест на инфекцию в среду, 26 января. Он принял решение уйти на самоизоляцию, но пообещал продолжить работу удаленно. Его самочувствие остается нормальным. «Болезнь протекает без симптомов», — рассказали в пресс-службе.

По последним данным, с начала пандемии в Армении было зафиксировано более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали свыше восьми тысяч пациентов. При этом полный курс вакцинации завершили лишь около 28 процентов граждан республики.

Ранее стало известно, что армянские власти одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт». Ее будут вводить в качестве бустерной дозы совершеннолетним жителям.

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Михаил Кириллов
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