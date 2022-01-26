В российском регионе детям запретили посещать общественные места без родителей

В Рязанской области несовершеннолетним запретили посещать места общественного питания без сопровождения родителей. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

«Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым подписано распоряжение, которым вносятся изменения в распоряжение о мерах, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19», — говорится в сообщении.

Так, вводится запрет на нахождение детей без сопровождения родителей в местах общепита. В документе уточняется, что запрет не касается тех предприятий, которые находятся в образовательных организациях, а также в торгово-развлекательных центрах и аквапарках. Также с 4 февраля по 30 марта отменяется заезд детей в оздоровительный центр «Колос».

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение подростками ряда общественных мест. С 28 января по 13 февраля детям нельзя будет посещать места культурного досуга и спортивные мероприятия.