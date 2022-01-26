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В Госдуме рассказали о схемах вымогательства денег за ЕГЭ на Кавказе

Депутат Миронов: ЕГЭ на Северном Кавказе давно превратился в тотальное вымогательство

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что уровень неприятия ЕГЭ на Северном Кавказе составляет 75 процентов из-за коррупционных схем при сдаче госэкзамена в регионе, которые поставлены на поток. Комментарий политика к социологическому исследованию банка «Открытие» есть в распоряжении «Ленты.ру».

«На Северном Кавказе сдача ЕГЭ давно превратилась в тотальное вымогательство. Жители региона вынуждены платить солидные суммы нужным людям из местного минобра, школы или экзаменационной комиссии. Хотя господин Кравцов (министр просвещения России Сергей Кравцов — прим. "Ленты.ру") не раз уверял, что ситуация исправлена и Кавказ ныне чуть ли не пример для прочих, мы по реакции граждан видим, что это не так», — заявил депутат Госдумы.

Миронов также отметил, что наиболее высокий уровень поддержки ЕГЭ в Москве и Московской области, где сконцентрировано наиболее платежеспособное население, которое может позволить себе тратить деньги на репетиторов.

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«Это опровергает усердно распространяемый миф о ЕГЭ, который якобы помогает ребятам из провинции и лишает преимуществ москвичей. В жизни все наоборот. Подготовка к ЕГЭ сейчас почти невозможна без репетиторов», — указывает депутат.

В целом справедливоросс считает, что лучшим способом отметить 15 лет введения ЕГЭ стало бы «прекратить это издевательство над образованием, над учителями, учениками и их родителям».

Во вторник, 25 января, было опубликовано исследование банка «Открытие», согласно которому за отмену ЕГЭ выступили 60 процентов россиян. Однозначно поддерживают госэкзамен семь процентов, еще семь к нему равнодушны.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что оснований для переноса или отмены ЕГЭ в 2022 году нет, экзамен будет проведен вовремя. При этом в ведомстве заявили, что пристально следят за эпидемиологической ситуацией.

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Роман Кирьянов
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