Роскомнадзор потребовал от популярной соцсети удалить часть рекламы

Роскомнадзор направил руководству компании Meta Platforms (владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp) письмо, в котором потребовал «незамедлительно принять меры» по блокировке на своих площадках части рекламы. Ведомство обратило внимание на сообщения с вакансиями наркокурьеров, сообщил «Ъ» представитель регулятора.

Отмечается, что за 2021 год Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 100 подобных объявлений, размещенных в популярных у россиян соцсетях Facebook и Instagram. Сейчас, по данным Роскомнадзора, в них остаются неудаленными порядка двух тысяч подобных материалов. В ведомстве считают, что такая реклама содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в деятельности, которая запрещена в России.

Представители регулятора добавили, что Meta Platforms следует открыть российский офис, чтобы избежать задержек в реагировании на требования Роскомнадзора. Представительство должно будет получить полномочия безотлагательно удалять опасный контент, что предусмотрено законом «о приземлении IT-компаний».

Ранее подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложил привлекать соцсети к административной ответственности за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент. По мнению ГРЧЦ, угроза штрафа за подобное нарушение позволит улучшить модерацию за счет привлечения пользователей, а также мотивировать соцсети на исполнение российского законодательства.

1 января 2022 года в России начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Теперь, если аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки превышает 500 тысяч человек, компании должны открывать в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.