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Голикова назвала штамм дельта уходящим из России

Вице-премьер Голикова: доля заражения дельта-штаммом упала до 47 процентов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Доля заражений дельта-штаммом в России упала до 47 процентов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с правительством России, трансляция которого ведется на Youtube-канале «Россия 24».

По ее словам, такое падение доли дельты позволяет говорить о нем как об уходящем штамме.

По ее словам, на омикрон и другие штаммы уже приходится 52,1 процента заражений. При этом случаи заражения омикроном пока зарегистрированы в 72 регионах.

Ранее Голикова сообщила о росте числа госпитализаций больных коронавирусом детей. По ее словам, с 24 января эта цифра вырола на 36,5 процента.

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Роман Кирьянов
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