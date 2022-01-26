Голикова заявила о возросшем уровне госпитализаций детей с COVID-19

В России уровень госпитализаций детей с COVID-19 увеличился на 36,5 процента за последние два дня. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает в среду, 26 января, ТАСС.

Вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина отметила, что возросшее число госпитализаций детей вызывает опасение.

«Сейчас это предмет нашего особого внимания», — подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила о снижении уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в части регионов России.

В настоящее время этот показатель в общем по российским регионам составляет 64,2 процента.