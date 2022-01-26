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Голикова заявила о возросшем уровне госпитализаций детей с COVID-19

Вице-премьер Голикова заявила о превышении уровня госпитализаций с COVID-19 в 35 регионах

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России уровень госпитализаций детей с COVID-19 увеличился на 36,5 процента за последние два дня. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает в среду, 26 января, ТАСС.

Вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина отметила, что возросшее число госпитализаций детей вызывает опасение.

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«Сейчас это предмет нашего особого внимания», — подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила о снижении уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в части регионов России.

В настоящее время этот показатель в общем по российским регионам составляет 64,2 процента.

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Анна Щербакова
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