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В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за ситуации с COVID-19

Депздрав: в Москве плановую госпитализацию детей приостановили на 3 недели из-за COVID-19

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Москвы приняли решение временно приостановить плановую госпитализацию детей. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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В ведомстве пояснили, что плановая помощь в детских больницах приостанавливается на три недели. Такие требования не касаются пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная помощь несовершеннолетним будет осуществляться в полном объеме, подчеркнул Депздрав.

Там рассказали, что за две недели число заболевших COVID-19 среди детей выросло в 14 раз — с 2 тысяч до 28 тысяч. Половину детей, которых госпитализируют в стационары для инфицированных коронавирусом, переводят из больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

«В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели», — говорится в сообщении столичного департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе. По его словам, она продолжает развиваться по европейскому сценарию. При этом за две недели нагрузка на стационарное звено выросла на одну треть, а количество людей, которые находятся на ИВЛ, практически не увеличилось, отметил градоначальник.

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Анастасия Шейкина
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