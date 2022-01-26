В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за ситуации с COVID-19

Власти Москвы приняли решение временно приостановить плановую госпитализацию детей. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что плановая помощь в детских больницах приостанавливается на три недели. Такие требования не касаются пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная помощь несовершеннолетним будет осуществляться в полном объеме, подчеркнул Депздрав.

Там рассказали, что за две недели число заболевших COVID-19 среди детей выросло в 14 раз — с 2 тысяч до 28 тысяч. Половину детей, которых госпитализируют в стационары для инфицированных коронавирусом, переводят из больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

«В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели», — говорится в сообщении столичного департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе. По его словам, она продолжает развиваться по европейскому сценарию. При этом за две недели нагрузка на стационарное звено выросла на одну треть, а количество людей, которые находятся на ИВЛ, практически не увеличилось, отметил градоначальник.