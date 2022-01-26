Российский МИД оценил ответы США на предложения по безопасности одной фразой

В Москве будут читать и изучать идеи, которые выдвинул Запад в ответ на предложения России по безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет «Интерфакс».

Он ответил на вопрос о том, сколько в российском МИД будут рассматривать ответ США. «Прочитаем. Изучим», — оценил он одной фразой и напомнил, что Вашингтон анализировал документ от России в течение полутора месяцев.

Это первая официальная реакция на документы американской стороны. 26 января в министерстве заявили, что получили письменный ответ по гарантиям безопасности. Предложения американских дипломатов привез посол США в России Джонн Салливан.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января. Москва пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а Североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину.

НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Со своей стороны представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы.