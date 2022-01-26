Российский МИД отреагировал на получение ответа США по гарантиям безопасности

Российское Министерство иностранных дел опубликовало заявление в связи с получением письменного ответа от США по гарантиям безопасности. Сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, американский посол в Москве Джон Салливана в среду, 26 января, прибыл в министерство и передал послание из Вашингтона заместителю министра иностранных дел России Александру Грушко. «В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что в ответе США на российские предложения будут изложены области, в которых Вашингтон согласен сотрудничать с Москвой. В частности, речь идет о контроле над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачности в отношениях вооруженных сил между государствами, снижении рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопросах размещения ракетных систем большой дальности.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что после получения из письменного ответа США российский МИД и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. В зависимости от содержания ответа будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.

