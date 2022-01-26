Эпохе кроссовок и худи предрекли окончание

Российский эксперт моды предрекла окончание эпохи расслабленного стиля в нынешнем десятилетии. На эту тему она высказалась в интервью «Ленте.ру».

Журналистка Алена Исаева объясняет возвращение трендов из прошлого цикличностью моды. Так, например, если в 1990- годах общество отдавало предпочтение более сдержанным образам, то в нулевых актуальностью начали пользоваться яркие одежда и аксессуары.

«Это как 1980-е после 1970-х, так и 2000-е после 1990-х: бум потребления и модные "во все тяжкие" после экономического кризиса и аскезы», — объяснила специалистка. По мнению Исаевой, в связи с этим также вскоре закончится всемирный тренд на кроссовки и худи.

«Не до скончания же времен теперь так одеваться! Вместо экономического кризиса — ковид. Вот всем и хочется вырваться из ограничений и ни в чем себе не отказывать. Отсюда и гламур, и блестки», — подчеркнула в заключение собеседница.

В августе 2021 года популярная в 2000-х вещь стала еще одним трендом у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначально была распространена среди спортсменок, например теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward.