В промоушене Нурмагомедова увидели признаки кумовства
Колумнист Bloody Elbow Карим Зидан написал материал, посвященный промоушену российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Статья доступна на сайте издания.
Автор текста усматривает признаки кумовства в кадровых решениях Eagle FC. Зидан обратил внимание на то, что в ростер организации попали знакомые Нурмагомедову бойцы, а представители его окружения получили должности в промоушене. Вместе с этим Зидан прочит организации финансовый успех и отмечает, что Eagle FC уже привлек внимание фанатов и специалистов.
Eagle FC проведет первый турнир промоушена в США 28 января. В главной схватке ивента сойдутся ветеран Pride и Bellator Сергей Харитонов и нидерландский кикбоксер Тайрон Спонг.
К промоушену Нурмагомедову уже присоединились ряд спортсменов, выступавших в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). К ним относятся Рашад Эванс и Кевин Ли.
Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он также признавался лучшим бойцом организации без учета весовых категорий.