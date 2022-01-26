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В промоушене Нурмагомедова увидели признаки кумовства

Bloody Elbow: В Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, видимо, существует кумовство
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Колумнист Bloody Elbow Карим Зидан написал материал, посвященный промоушену российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Статья доступна на сайте издания.

Автор текста усматривает признаки кумовства в кадровых решениях Eagle FC. Зидан обратил внимание на то, что в ростер организации попали знакомые Нурмагомедову бойцы, а представители его окружения получили должности в промоушене. Вместе с этим Зидан прочит организации финансовый успех и отмечает, что Eagle FC уже привлек внимание фанатов и специалистов.

Eagle FC проведет первый турнир промоушена в США 28 января. В главной схватке ивента сойдутся ветеран Pride и Bellator Сергей Харитонов и нидерландский кикбоксер Тайрон Спонг.

К промоушену Нурмагомедову уже присоединились ряд спортсменов, выступавших в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). К ним относятся Рашад Эванс и Кевин Ли.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он также признавался лучшим бойцом организации без учета весовых категорий.

Николай Костюков
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