Россиянин накопил в квартире мусора на несколько КАМАЗов

В Томске судебным приставам пришлось избавлять квартиру пенсионера от хлама с помощью КАМАЗов. Для принудительного освобождения жилья россиянина от накопленного мусора сотрудникам ФССП по Томской области потребовалось несколько грузовиков, передает «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства сообщили, что из дома номер 39/1 на улице Елизаровых уже вывезли три машины с ненужными вещами — около половины всего объема, по оценкам приставов. Столько мусора в свою квартиру 82-летний мужчина принес за несколько лет со свалки. Разведенная им антисанитария создала неудобство для соседей по многоквартирному дому, которые через управляющую компанию подали иск в суд.

В суде пенсионера обязали избавить жилье от хлама и провести дезинфекцию, однако мужчина проигнорировал решение. После россиянина за неисполнение требований неоднократно оштрафовали приставы, но и это не побудило его очистить квартиру. В томском ФССП отметили, что вывозить хлам по решению суда с этого адреса им приходится не впервые.

В ноябре 2021 года жителя Москвы пришлось доставать из-под завалов мусора с помощью спасателей. Мужчина накопил в квартире столько вещей, что не смог самостоятельно выбраться из помещения. Россиянин не пострадал, но сотрудникам МЧС пришлось выпилить входную дверь, чтобы вытащить его из горы хлама.