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Названо положительное последствие коронавируса

Copernicus: уменьшение загрязнения воздуха во время карантина спасло жизни 800 человек

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Уменьшения загрязнения воздуха во время первого карантина в Европе назвали положительным последствием коронавируса. Такие выводы приводятся в докладе Службы изменения климата Copernicus.

Эксперты проанализировали данные о воздействии загрязнения на людей с февраля по июль 2020 года в 47 городах по всему миру. Результаты исследования показали, что введенные властями на время пандемии ограничения помогли спасти более 800 человек от смерти из-за плохого качества воздуха.

Дистанционная работа, закрытие школ и отмена социальных мероприятий значительно повлияли на уровень диоксида азота (NO2) в окружающей среде. Это вещество связывают с некоторыми респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно оно ежегодно становится причиной 50 тысяч преждевременных смертей в странах Евросоюза.

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Исследование Copernicus показало, что в период карантина во Франции, Испании и Италии уровень NO2 упал на 50-60 процентов. Чтобы оценить количество спасенных таким образом жизней, ученые сопоставили данные о концентрации вредных веществ в воздухе и смертности населения. Больше всего смертей удалось избежать в Париже, Лондоне, Барселоне и Милане.

Соавтор исследования профессор Антонио Гаспаррини из Лондонской школы гигиены и тропической медицины отметил, что полученная информация может помочь разработать более эффективные способы борьбы с загрязнением окружающей среды. «Этот "естественный эксперимент" показал, как радикальные меры по охране здоровья населения, которые тяжело соблюдать в обычной жизни, могут улучшить качество воздуха», — заявил ученый.

В июне 2021 года Европейское агентство по окружающей среде представило отчет о состоянии окружающей среды в Европе. Согласно докладу, даже несмотря на упавший в некоторых регионах уровень NO2, карантин практически не повлиял на экологию. Из сотен исследованных городов лишь в трех качество воздуха улучшилось.

Нина Ташевская
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