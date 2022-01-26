Призыв Турчака вооружить ЛНР и ДНР назвали неслучайным

Призыв первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака вооружить самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики — это не случайное заявление, уверен полковник запаса, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По словам Коротченко, учитывая статус Турчака в системе государственной власти, его заявление нельзя назвать спонтанным.

«То, что он транслирует, может стать реальностью в ближайшее время, и в ответ на поставки зарубежного оружия на Украину Российская Федерация может реализовать поставки современных российских вооружений для ДНР и ЛНР», — считает он.

Военный эксперт уверен, что если такие заявления делает такой высокопоставленный человек, как Андрей Турчак, то это решение уже проработано и может быть реализовано Москвой в любой момент.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать оружием самопровозглашенные республики Донбасса для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Слова Турчака прокомментировал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия рассчитывает, что Запад убедит Киев вернуться к выполнению минских договоренностей.