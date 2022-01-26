Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Призыв Турчака вооружить ЛНР и ДНР назвали неслучайным

Полковник запаса Игорь Коротченко: призыв Турчака вооружить ЛНР и ДНР не случаен

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Призыв первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака вооружить самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики — это не случайное заявление, уверен полковник запаса, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По словам Коротченко, учитывая статус Турчака в системе государственной власти, его заявление нельзя назвать спонтанным.

«То, что он транслирует, может стать реальностью в ближайшее время, и в ответ на поставки зарубежного оружия на Украину Российская Федерация может реализовать поставки современных российских вооружений для ДНР и ЛНР», — считает он.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
Вчера
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
00:00

Военный эксперт уверен, что если такие заявления делает такой высокопоставленный человек, как Андрей Турчак, то это решение уже проработано и может быть реализовано Москвой в любой момент.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать оружием самопровозглашенные республики Донбасса для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Слова Турчака прокомментировал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия рассчитывает, что Запад убедит Киев вернуться к выполнению минских договоренностей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
В метро остановили движение поездов из-за заблудившегося лебедя
Девушка сэкономила на тату и показала неудачный результат
На съемках нового сериала Marvel воссоздали Москву с матрешками и «пирошками»
Призыв Турчака вооружить ЛНР и ДНР назвали неслучайным
Кличко назвал главное бомбоубежище Киева на случай российской атаки
Серьезная уязвимость 12 лет оставляла пользователей беззащитными перед хакерами
Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по коронавирусу
Назван срок запуска газопровода из России в Китай и Монголию
В Москве уроженца Чечни задержали за убийство из-за просьбы «быть потише»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter