В метро остановили движение поездов из-за заблудившегося лебедя

В Лондоне из-за оказавшегося на путях лебедя остановили движение поездов метро. Историю заблудившейся птицы публикует My London.

В пятницу вечером, 24 января, пассажиры станции South Acton заметили спокойно сидящего на рельсах лебедя. Большую часть времени он не издавал звуков и молча смотрел на людей. Животное выбрало не слишком удачное время для путешествия по подземке — в час пик. Однако это не злило людей: они волновались за жизнь лебедя, который периодически приближался к контактному рельсу.

Сотрудники метро пытались заставить птицу улететь, но ничего не получалось. Тогда они позвонили в несколько благотворительных организаций, занимающихся спасением животных, но никто из волонтеров не смог приехать. Примерно через час животное все же выбралось на поверхность.

Вскоре на помощь лебедю, который, как оказалось, не мог летать, пришли добровольцы из лондонской команды организации по защите диких животных. «Птица была настолько дезориентирована, что просто не знала, что делать. Она весила слишком мало, поэтому, скорее всего, у нее бы просто не хватило сил улететь. Лебедю очень повезло, что он не получил травм и удара током», — отметил один из сотрудников.

Лебедю оказали необходимую помощь и на следующий день выпустили на волю.

Ранее сообщалось, что жителей британского города Нортгемптон затерроризировал лебедь. Он на протяжении пяти лет стучал в двери домов местных семей.