Питомец выжил после охватившего дом разрушительного пожара

Домашняя бородатая агама выжила после охватившего дом жителей американского города Дейви, штат Флорида, разрушительного пожара. Об этом сообщает телеканал Local 10.

Семья Крэнделл переехала в новый дом полгода назад. Прежние хозяева сказали им, что установленный в доме камин безопасен. В один из холодных вечеров семья решила разжечь его, чтобы согреться, но в результате начался пожар. «Это было ужасно. Я услышал треск огня и побежал вниз, чтобы предупредить всех о пожаре. Нам пришлось эвакуироваться из дома, чтобы спастись. Все произошло очень быстро», — рассказал 17-летний Уоррен Крэнделл, который живет в доме с матерью Мартиной и отцом Эдом.

Огонь быстро распространился на чердак. Семья сразу вызвала пожарных. Спасатели работали три часа, прежде чем им удалось потушить возгорание. Вся семья спаслась, но лишилась практически всего имущества. Кроме того, в сгоревшем доме остался их питомец — бородатая агама по кличке Кайдзю. Уоррен боялся, что агама погибла в огне, и был поражен, когда на следующий день вошел в сгоревшее помещение и обнаружил животное сидящим на его кровати.

«Он был холодный, как камень, и просто ждал меня», — сказал Крэнделл. Любовь хозяина и обогреватель помогли Кайдзю прийти в себя.

После разрушительного пожара семье пришлось обратиться за помощью к соседям и родственникам. Им помогают волонтеры Красного Креста.

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