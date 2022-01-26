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Питомец выжил после охватившего дом разрушительного пожара

Домашней бородатой агаме удалось спастись из пожара в доме хозяев

Фото: Shutterstock

Домашняя бородатая агама выжила после охватившего дом жителей американского города Дейви, штат Флорида, разрушительного пожара. Об этом сообщает телеканал Local 10.

Семья Крэнделл переехала в новый дом полгода назад. Прежние хозяева сказали им, что установленный в доме камин безопасен. В один из холодных вечеров семья решила разжечь его, чтобы согреться, но в результате начался пожар. «Это было ужасно. Я услышал треск огня и побежал вниз, чтобы предупредить всех о пожаре. Нам пришлось эвакуироваться из дома, чтобы спастись. Все произошло очень быстро», — рассказал 17-летний Уоррен Крэнделл, который живет в доме с матерью Мартиной и отцом Эдом.

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Огонь быстро распространился на чердак. Семья сразу вызвала пожарных. Спасатели работали три часа, прежде чем им удалось потушить возгорание. Вся семья спаслась, но лишилась практически всего имущества. Кроме того, в сгоревшем доме остался их питомец — бородатая агама по кличке Кайдзю. Уоррен боялся, что агама погибла в огне, и был поражен, когда на следующий день вошел в сгоревшее помещение и обнаружил животное сидящим на его кровати.

«Он был холодный, как камень, и просто ждал меня», — сказал Крэнделл. Любовь хозяина и обогреватель помогли Кайдзю прийти в себя.

После разрушительного пожара семье пришлось обратиться за помощью к соседям и родственникам. Им помогают волонтеры Красного Креста.

Ранее сообщалось, что кот выпрыгнул с пятого этажа полыхающего здания в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, и спокойно пошел дальше. На кадрах видно, как черный кот приземляется, отскакивает от газона и уходит как ни в чем не бывало.

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Алиса Дмитриева
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