Мигрант напал с ножом на женщину в Австрии

Мигрант из Армении напал на пожилую женщину в центре города Клагенфурт в Австрии. Об этом сообщает OE24 со ссылкой на местное управление полиции.

По информации издания, 28-летний беженец Арам Б. с кухонным ножом атаковал на улице 62-летнюю женщину. Он нанес ей несколько десятков ударов с такой силой, что лезвие согнулось.

Нападение увидел прохожий. Он оттащил мигранта от жертвы, вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, ей сделали экстренную операцию. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, однако впоследствии он самостоятельно сдался правоохранителям.

30 декабря сообщалось, что во время разгона лагеря нелегальных мигрантов в коммуне Кале на севере Франции 15 сотрудников правопорядка получили ранения. В результате действий беженцев по крайней мере у одного полицейского было вывихнуто плечо, а у другого — сломана голень.