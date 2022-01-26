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В России одобрили препарат AstraZeneca для профилактики коронавируса

Минздрав России одобрил препарат AstraZeneca Evusheld для профилактики COVID-19

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Минздрав России одобрил препарат британско-шведской компании AstraZeneca, получивший название «Evusheld» и предназначенный для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на соответствующие данные государственного реестра пишет «Интерфакс».

Раствор для инъекций вводится пациентам двумя дозами. Объем одобренной партии составил 3500 доз.

12 января стало известно, что AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России после получения результатов исследований комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт».

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Евгения Куликова
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