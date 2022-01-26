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В США непривитому от коронавируса мужчине отказали в пересадке сердца

BBC: больница в США отказала непривитому от COVID-19 пациенту в пересадке сердца

Фото: Shutterstock

В больнице американского города Бостон, штат Массачусетс, непривитому от коронавируса пациенту отказали в пересадке сердца. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, 31-летний Ди Джей Фергюсон остро нуждается в трансплантации, однако больница в США отказала ему в этой возможности. Врачи сочли, что вакцинация от COVID-19 повышает шансы на успех операции и долгую жизнь после нее. «Учитывая нехватку доступных органов, мы делаем все возможное, чтобы пациент, получивший пересаженный орган, имел наибольшие шансы на выживание», — рассказал представитель медучреждения.

Глава отдела медицинской этики в Медицинской школе Гроссмана при Нью-Йоркском университете Артур Каплан заявил, что после любой пересадки органов иммунная система пациента практически отключается, и даже обычная простуда может привести к летальному исходу. Отмечается, что мужчина не хочет делать прививку из принципиальных соображений.

14 января стало известно, что Верховный суд США частично заблокировал выполнение введенного в ноябре 2021 года администрацией президента Джо Байдена указа, обязывающего сотрудников частных компаний сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. При этом требование об обязательной вакцинации работников здравоохранительных учреждений сохранили.

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Екатерина Андреева
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