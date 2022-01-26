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В США библиотеке отказались платить субсидии из-за книг с ЛГБТ-тематикой

Мэр города в США не выплатил субсидии библиотеке из-за книг с ЛГБТ-тематикой

Фото: Jason Leung / Reuters

Мэр города Риджленд (штат Миссисипи, США) Джин МакГи заявил, что отказывается субсидировать городскую библиотеку на сумму 110 тысяч долларов, поскольку в ней представлены книги, посвященные ЛГБТ-тематике. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам градоначальника, демонстрация в книгах ЛГБТ-повестки противоречит его христианским убеждениям. МакГи потребовал от городской библиотеки убрать со своих полок все книги с демонстрацией нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом выплата из бюджета округа Мэдисон (в который входит и город Риджленд) уже была согласована палатой олдерменов.

Директор библиотечной системы округа Мэдисон Тоня Джонсон попыталась объяснить мэру, что их заведения работают на все население округа и отражают разнообразие идей и сексуальных предпочтений. На это МакГи ответил, что «библиотека может служить кому угодно, но он служит только великому Господу».

В декабре 2021 года государственные школы американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменили туалеты для мальчиков и девочек, а вместо этого создали уборные, «соответствующие гендерной идентичности детей». Кроме того, в школах создадут «гендерно-нейтральную территорию» для мытья рук.

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Николай Чигасов
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