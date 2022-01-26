Экономист предрек отток ученых из России при новых санкциях

Если Запад введет новые санкции, которые ударят по экономике России, возможен всплеск оттока интеллектуальной элиты из страны, считает экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что данный процесс уже идет, но он может ускориться.

«Именно массового оттока населения я не жду. Во-первых, это довольно дорогой процесс, для этого нужны серьезные вложения. Во-вторых, если вы хотите уехать, то вам нужна профессия, которую можно было бы применить за рубежом. Ну и, конечно, необходимо знание языка. У нас огромное количество людей, которые хотели бы уехать, но не могут этого сделать ввиду отсутствия указанных вводных», — считает экономист.

Тем не менее отток интеллектуальной элиты, по его словам, уже происходит. Речь идет об ученых, узких специалистах, медиках, IT-специалистах. На данный момент этот процесс нельзя назвать массовым, но он может ускориться в случае ухудшения экономической ситуации внутри страны.

«Ученые не могут работать в таких условиях, какие предлагает им наша страна. Врачи видят, что за границей могут зарабатывать намного больше и так далее. Так что процесс уже идет, но пока не массово, ведь перебираться в другую страну, действительно, довольно сложно», — считает Кульбака.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России.