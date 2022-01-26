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Кремль ответил на вопрос о контактах Путина с главами ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не планирует контактов с руководителями ДНР и ЛНР

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом, пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства в настоящее время не будет возобновлять практику, когда он связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что организации украинских националистов активизировали вербовку боевиков для участия в военных действиях в Донбассе. По его словам, отбор боевиков ведется на вербовочных пунктах в Днепре, Белой Церкви, Харькове и Херсоне.

26 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Киева. В регионе уже провели ряд учений и отработали совместные действия между экстренными службами, подчеркнул он.

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Юлия Ямпольская
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