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Белорусские силовики изъяли игрушечный пистолет во время обыска

В Белоруссии у главы правозащитного центра во время обыска изъяли игрушечный пистолет

Фото: Shutterstock

Белорусские силовики пришли с обыском к директору Могилевского правозащитного центра Владимиру Кравченко и изъяли у него детский игрушечный пистолет. Об этом сообщает Telegram-канал MAYDAY.TEAM.

Сообщается, что 25 января представители управления Департамента финансовых расследований КГК РБ по Могилевской области пришли к Кравченко и увели его на допрос. Через некоторое время они еще раз пришли к нему домой и провели обыск, который длился около четырех часов.

В доме Кравченко они нашли буклеты Белорусского Хельсинкского комитета и телеканала «БелСат», признанного в Белоруссии экстремистским формированием, десятилетней давности. Кроме того, силовики изъяли у главы правозащитного центра старый игрушечный пистолет, принадлежавший его сыну.

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«Хотя Кравченко пояснил, что пистолет игрушечный, и показал им, что он заряжен пластмассовыми пульками, проводившие обыск силовики положили игрушку на стол, обложили найденными буклетами и стали фотографировать», — говорится в сообщении.

Авторы канала отмечают, что Могилевский правозащитный центр на сегодня остается последней зарегистрированной правозащитной организацией в Белоруссии. Ранее у остальных его сотрудников, в том числе у 82-летней женщины, прошли обыски.

В октябре в Белоруссии признали экстремистским формированием Telegram-чат фанатов песен Виктора Цоя. Организаторам, участникам и подписчикам сообщества теперь может грозить до семи лет лишения свободы.

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Алиса Реброва
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