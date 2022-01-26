Названы способы помощи ДНР и ЛНР кроме поставок вооружения

Помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружения является актом военной агрессии против Украины и Россия не пойдет на такой шаг, особенно под угрозой новых санкций, считает доктор военных наук Константин Сивков. Тем более, отметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру», можно предложить другие способы помощи ДНР и ЛНР, например обучение личного состава.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия должна поддержать ДНР и ЛНР, направив туда отдельные виды вооружения.

Можно помочь умнее

Если взять во внимание, что Россия не признала ДНР и ЛНР, то, с точки зрения международного права, Турчак предлагает совершить акт военной агрессии против Украины, отметил Сивков.

«Мы можем поставить ЛНР и ДНР оружие только в том случае, если признаем их автономными республиками. Либо если там появятся миротворцы и мы сможем предоставить оружие им», — высказался он.

Однако помимо прямых поставок вооружения ЛНР и ДНР существуют другие виды помощи, которые можно оказать республикам, не провоцируя мировое сообщество, добавил эксперт.

«В ЛНР и ДНР и так много техники. Можно предложить обучить личный состав, и это уже позволит войскам ЛНР и ДНР успешно противостоять украинским войскам. Кроме того, никто не мешает помогать этим народным формированиям с помощью техники военного вооружения. Теми же беспилотниками, которые выпускаются в военном и в гражданском варианте. Никто не мешает поставлять их в массовом порядке в ЛНР и ДНР через гражданские организации», — предложил доктор военных наук.

Сивков подчеркнул, что ЛНР и ДНР — не территория выжженной пустыни, там находятся высокотехнологичные производства. «Им нужны научные кадры и сырье. Проблема в том, что, будучи в составе Украины, они там все поразбежались, и в принципе туда не особо много денег вкладывалось», — сообщил специалист. Услуга со стороны России такого рода также может помочь республикам.

Высказывания для имиджа

Для чего Турчаку необходимы подобные высказывания, непонятно, отметил Сивков. «Я бы мог сделать такое заявление, будучи человеком, не дорожащим своим именем в экспертной и научной среде. Но я их не делаю. А подобные заявления со стороны Турчака свидетельствуют о том, что он пытается выстроить себе имидж, но я считаю, что для человека в его положении они недопустимы», — высказался он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Киева. В регионе уже провели ряд учений и отработали совместные действия между экстренными службами, подчеркнул он.

23 января на Украину прибыла очередная партия помощи от США в виде ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, в Киев доставили партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов.