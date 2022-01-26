Постпредство России назвало страну с самым крупным долгом в бюджеты ООН

США остаются самым крупным должником в бюджеты Всемирной организации ООН, что создает трудности для работы секретариата. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте постоянного представительства РФ , передает РИА Новости.

«В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остается самым крупным должником в бюджеты ООН», — сказано в заявлении российской миссии в ответ на релиз постпредства США, в котором сообщалось об «американском лидерстве в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Российское постпредство также сообщило, что «нелигитимные односторонние санкции в адрес ряда развивающихся государств создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее».

Ранее постпредство РФ при ООН обвинило США в распространении лжи о ситуации вокруг Украины. Как указали в дипмиссии, Вашингтон вместо диалога озвучивает «заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию», что является «ярким примером деструктивной линии США». Американские дипломаты, «культивируя русофобию среди своих граждан», забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории», отметили в постпредстве.