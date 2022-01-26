Раскрыто необычное поведение пульсара PSR B1859+07

Китайские астрономы исследовали необычный феномен, связанный с пульсаром PSR B1859+07, а также раскрыли его вероятные причины. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Пульсары являются сильно намагниченными нейтронными звездами, испускающими пучок электромагнитного излучения. Некоторые пульсары демонстрируют изменчивость, начиная от ярких коротких всплесков и заканчивая долговременными изменениями в профиле излучения. В некоторых случаях профили переключаются между двумя или несколькими квазистабильными режимами.

PSR B1859+07 имеет период вращения 0,64 секунды, а также демонстрирует аномальные эмиссионные явления. Астрономы провели широкополосные радионаблюдения поведения объекта с использованием телескопа FAST на частотах 0,4 и 1,4 гигагерца. Они зафиксировали 124 события сдвига излучения и подтвердили наличие трех режимов излучения, включая режимы B (импульсный), Q (тихий) и режим сдвига излучения с квазипериодичностью 155 импульсов.

Исследователи предполагают, что необычные сдвиги излучения могут быть результатом асимметрии пучка излучения пульсара, изменений в магнитосфере или динамических эффектов вокруг объекта. Однако для окончательных выводов необходим дальнейший мониторинг PSR B1859+07.