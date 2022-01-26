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Путин попросил не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям

Путин: нужно сделать все возможное, чтобы плановая медпомощь детям не останавливалась

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил правительство сделать все возможное, чтобы работа медицинский учреждений по оказанию плановой помощи детям не прекращалась. Об этом глава государства заявил на совещании в среду, 26 января, фрагмент из которого публикует «Россия 24» на своем Youtube-канале.

«Я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи», — сказал Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он отметил также, что надо посмотреть, насколько возможно применить практику «перемаршрутирования», и велел оказать российским регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь.

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Евгения Куликова
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