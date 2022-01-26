Путин попросил не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям

Президент России Владимир Путин попросил правительство сделать все возможное, чтобы работа медицинский учреждений по оказанию плановой помощи детям не прекращалась. Об этом глава государства заявил на совещании в среду, 26 января, фрагмент из которого публикует «Россия 24» на своем Youtube-канале.

«Я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи», — сказал Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он отметил также, что надо посмотреть, насколько возможно применить практику «перемаршрутирования», и велел оказать российским регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь.