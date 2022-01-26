Зеленского заподозрили в намерении уволить главу Нацбанка за самостоятельность

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить главу Нацбанка, пишет издание «Страна» со ссылкой на собственные источники, которые связывают подобное желание властей с конфликтом из-за независимой политики регулятора.

Нынешнего руководителя Кирилла Шевченко «в принудительно-ультимативной форме» вынуждают написать заявление об увольнении, после чего вопрос вынесут на голосование в Раду, говорит собеседник издания. Утверждается, что новым руководителем регулятора может стать близкий к главе Офиса президента Андрею Ермаку банкир Андрей Пышный.

Как пишет издание, отношения руководства страны с Шевченко испортились после того, как Национальный банк на фоне падения курса гривны принял самостоятельное решение повысить ставку. Глава Нацбанка сделал это без согласования с президентом и его советниками, «что вызвало гнев в Офисе», указал источник.

Решения об увольнении главы центробанка из-за роста ключевой ставки принимал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — за последние несколько лет он снял трех руководителей регулятора. На фоне политического давления руководство ЦБ Турции в 2021 году вынуждено было соглашаться с позицией Эрдогана, что вызвало обесценивание лиры и усугубило проблему роста цен. По итогам минувшего года инфляция в Турции составила 36,08 процента. На первом заседании в 2022 году в январе регулятор все же пошел против воли главы государства и принял решение сохранить ставку на уровне 14 процентов годовых.