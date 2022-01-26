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Ученые предупредили о риске эпидемии гонконгского гриппа

Ученые США: в этом эпидсезоне в Северном полушарии может доминировать штамм гриппа H3N2

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Американские ученые предупредили, что в этом эпидсезоне в Северном полушарии может доминировать штамм гриппа H3N2 (гонконгский), пишут «Известия».

Отмечается, что этот вариант не вошел в состав одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины для этого региона. Однако в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что циркулирующие сейчас и вакцинный вирусы относятся к одной генетической группе и отличаются незначительно.

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По словам заведующей лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светланы Яцышиной, случаи заражения вирусами гриппа A(H3N2) регистрируются с лета прошлого года в США, Индии, Австралии, Кении, ОАЭ, Непале, Сингапуре, Норвегии, Нидерландах, Швеции, а также России. Он отметила, что все распространенные варианты гонконгского гриппа относятся к одной генетической группе и подгруппе, для которой эталонными штаммами считаются бангладешский (A/Bangladesh/4005/2020) и стокгольмский (A/Stockholm/5/2021).

В состав препарата для Северного полушария на текущий эпидемический сезон ВОЗ рекомендовала включить комбоджийский штамм, который относится к той же генетической группе, но другой подгруппе. «То есть циркулирующие сейчас и вакцинный вирусы относятся к одной генетической группе, различаясь некоторыми мутациями, приводящими к замене аминокислот», — сказала Яцышина.

В августе 2021 года ученые из Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде, штат Огайо, рассказали о смертельной опасности коронавируса для подростков и заявили, что непривитые дети в 21 раз чаще страдают от воспаления сердца во время течения болезни, чем их вакцинированные сверстники.

Марина Совина
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