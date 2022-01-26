Попавших в опалу казахстанских топ-менеджеров позвали работать сварщиками

Казахстанская компания «АстанаГаз» позвала на работу бывших топ-менеджеров крупнейшего правительственного инвестфонда «Самрук-Казына», основанного экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, которые в процессе перетряски руководства страны попали в опалу и были уволены. Шуточное объявление опубликовано на странице компании в Facebook.

В предложении перечислены такие вакансии, как сварщик, слесарь и разнорабочий. Условия труда включают ненормированный рабочий день, работу в праздники и выходные, иногда без перерывов на обед. Из плюсов названы: работа на свежем воздухе, спецодежда за счет компании и зарплата в 170 тысяч тенге (30,6 тысячи рублей).

Бывших топ-менеджеров попросили поторопиться с трудоустройством, потому что число вакансий ограничено. Собеседования назначены на время с 08:00 по 10:00. При этом в адресе места, где будут проводиться собеседования, указано название города Астана, хотя официально столицу республики переименовали в Нур-Султан.

В начале января в Казахстане вспыхнули протесты в связи с резким ростом цен на газ. В отдельных городах выступления граждан переросли в погромы, на фоне чего президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а также снял Назарбаева с должности главы Совета безопасности. Вслед за этим с республике начались чистки госаппарата.

В своем выступлении 11 января Токаев вместе с объявлением о пересмотре всей экономической политики государства подверг жесткой критике руководство «Самрук-Казына». Президент подчеркнул, что фонд играет ключевую роль в управлении стратегическими активами страны, но не справляется с ними. Он заявил, что либо организацию полностью реформируют, либо расформируют.

В понедельник, 24 января, было объявлено о новой организационной структуре «Самрук Казына», которая предусматривает сокращение штатной численности на 50 процентов.