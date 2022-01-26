Названы сферы с довольными зарплатами россиянами

Эксперты назвали отрасли, где работают россияне, довольные своей зарплатой. Результатами опроса сервиса «Работа.ру» делится РБК.

В пятерку вошли IT, продажи, дизайн, строительство и маркетинг. Меньше доходы устраивают тех, кто работает в промышленности, банковской сфере, транспорте и логистике, а также в ретейле и ресторанном бизнесе. Самые высокие зарплатные ожидания — у работников IT-сферы (178,5 тысячи рублей в месяц в среднем), банковского сектора (163 тысячи рублей) и маркетинга (158 тысяч рублей).

Как показал недавний опрос SuperJob, россиянам для счастья необходимо зарабатывать в среднем 178 тысяч рублей в месяц. Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам: 203 тысячи против 155 тысяч рублей. Представления о доходе разнятся и по регионами: больше всего запросов у москвичей: им в месяц нужно 228 тысяч рублей, чтобы быть счастливыми.

Ранее стало известно, что более 40 процентов россиян назвали неудовлетворительную зарплату главной причиной для желания уволиться с работы в 2022 году. Недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы отметили как повод 15 процентов; сокращение штата, закрытие компании и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе — по 10 процентов. В целом, в 2022 году у 17 процентов россиян есть желание уволиться.