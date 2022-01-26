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Потери России от возможных санкций США оценили в десятки миллиардов долларов

Bild: РФ потеряет более $50 млрд из-за американских санкций в случае вторжения на Украину

Фото: Shutterstock

В случае вторжения на Украину и возможного введения новых санкций США Россия потеряет более 50 миллиардов долларов (3,9 триллиона рублей по курсу на 26 января). Такие подсчеты сделала немецкая газета Bild.

Американские санкции, указывает издание, могут подорвать страну изнутри, поскольку «с продажи товаров финансируются социальные пособия и другие программы». Одновременно Bild оказывает, что резервы у Москвы пока есть.

Как писала The Wall Street Journal, США рассматривают варианты санкций и экспортных ограничений против Москвы, которые смогут негативно повлиять на ее положение на международных рынках и, в частности, ударить по рублю в случае, если Россия вторгнется на Украину. В свою очередь, президент США Джо Байден допустил введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае эскалации конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допускает оказание вспомогательной поддержки партнерам восточного фланга НАТО в условиях ситуации вокруг Украины.

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Платон Щукин
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