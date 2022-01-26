Россия обвинила США в саботаже борьбы с киберпреступностью

Постпредство России при ООН заявило, что США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Так российская миссия ответила на пресс-релиз постпредства Соединенных Штатов при ООН от 20 января, в котором Вашингтон представил так называемый «перечень фактов» о восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена.

«Мягко говоря, далеки от реальности утверждения постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать "созданные по инициативе США" рамки ответственного поведения государств в киберпространстве», — сообщили в постпредстве.

Российская миссия считает лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» Соединенных Штатов в ООН, так как американская сторона с самого начала выступала против создания этого комитета.

Ранее постпредство России при ООН заявило, что США остаются самым крупным должником в бюджеты Всемирной организации ООН, что создает трудности для работы секретариата. «В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остается самым крупным должником в бюджеты ООН», — сказано в заявлении российской миссии в ответ на релиз постпредства США.