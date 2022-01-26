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Из российской шахты эвакуировали 87 горняков

Из шахты Кузбасса эвакуировали 87 горняков, в связи со сбоем в вентиляции

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Из шахты «Анжерская-Южная», которая находится в Кузбассе, эвакуировали 87 горняков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в органах власти Кемеровской области.

Согласно предварительным данным, эвакуация потребовалась из-за сбоя в системе вентиляции.

«В шахте находились 90 человек, 87 из них самостоятельно эвакуировались, трое остаются для поддержания жизнеобеспечения», — рассказал источник агентства.

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Никита Абрамов
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