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Собчак высказалась о пластических операциях

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что позитивно относится к пластическим операциям

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая, журналистка и блогерша Ксения Собчак описала свое отношение к пластическим операциям. Она также заявила, что не прибегала к помощи эстетических хирургов. Об этом Собчак рассказала в своем Instagram.

В комментариях к публикации журналистки о пластической хирургии один из пользователей Instagram выразил мнение, что Собчак нравится поклонникам такой, какая есть. Телеведущая отреагировала на его высказывание. «А я и не делала пока [эстетические] операции», — заявила она.

Вместе с тем Собчак уточнила, что не выступает категорически против хирургического вмешательства во внешность человека. «Я к пластике отношусь позитивно, если человек видит в ней необходимость, и это сделано грамотно», — объяснила журналистка.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала аэропорт Домодедово в Москве из-за внезапной пожарной тревоги. Она назвала авиагавань отвратительной помойкой и посоветовала сотрудникам нормально организовать работу аэропорта. В Домодедово позже прокомментировали слова знаменитости и извинились перед пассажирами за неудобства.

Маргарита Щигарева
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