Нурмагомедов взял на работу бывшего соперника Емельяненко

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен станет экспертом на ивентах промоушена Eagle FC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

44-летний эксперт, известный по выступлениям в Bellator и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), будет сопровождать трансляции турниров аналитикой.

Соннен выступал в этой роли еще в 2014 году. Тогда американец подписал контракт с ESPN и помогал освещать ивенты UFC. У американца также есть собственный YouTube-проект, где он делится своим мнением относительно актуальных поводов в MMA. Соннен — бывший соперник тяжеловеса Федора Емельяненко. Он уступил россиянину в полуфинале Гран-при Bellator нокаутом.

Соннен одержал 31 победу при 17 поражениях. Он завоевал популярность среди болельщиков благодаря ярким высказываниям накануне поединков и провокациями. В ходе противостояния с Андерсоном Силвой Соннен неоднократно позволял себе резкие слова в адрес оппонента, что вызвало негодование у части болельщиков из Бразилии. После этого Соннен согласился на участие в шоу The Ultimate Fighter, сезон которого снимали в Бразилии. К американцу была приставлена охрана, а его оппонентом по ходу сезона был другой бразилец — Вандерлей Силва. Отрывок с их потасовкой стал популярным видео в интернете.