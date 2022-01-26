Следователи оценили предложение изменить срок давности за преступления педофилов

Следователи поддержали идею депутатов об отмене срока давности за преступления против половой неприкосновенности детей до совершеннолетия жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности главы управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета России (СКР) Евгению Минаеву.

Предложение депутатов она оценила в ходе заседания рабочей группы, готовящей проект закона о защите детей от сексуального насилия.

По словам Минаевой, очень часто родители знают о том, что ребенок подвергался насилию, но не хотят в это верить и писать заявление. Сами жертвы педофилов могут добиваться разбирательства без помощи опекунов лишь после своего 18-летия.

Инициатива депутатов предусматривает, что уже существующие сроки давности будут исчисляться с момента совершеннолетия жертвы. Сейчас сроки давности по тяжким и особо тяжким преступлениям составляют 10 и 15 лет.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов. Оно будет распространяться на педофилов-рецидивистов, тех, кто совершил преступление впервые, но в отношении двух и более детей, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».