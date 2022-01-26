Появилось новое видео с сопротивляющейся похищению женой чеченского экс-судьи

Похищение Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которое совершили вооруженные люди в гражданской одежде и в масках, сняли на камеру в подъезде ее дома в Нижнем Новгороде. Новое видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах, которые сняты на камеру видеонаблюдения в подъезде, видно, как несколько мужчин выволакивают из квартиры сопротивляющуюся Мусаеву.

О похищении стало известно 21 января. Уточнялось, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде вломились в квартиру Сайди Янгулбаева, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

Позднее члены семьи экс-судьи покинули Россию из-за угрозы жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уехавшего из страны Янгулбаева «воплощением предательства» и заявил, что в Чечне сделают все, чтобы найти членов его семьи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремль предпочитает никак не вмешиваться и не комментировать инцидент с семьей Янгулбаева.